Europa League, possibile Bologna-Roma agli ottavi! Prima, rossoblù in Croazia o Norvegia

Terminata la League Phase di Europa League, la classifica finale ha delineato i possibili accoppiamenti, che verranno decisi dal sorteggio di domani a Nyon. Due italiane su due in corsa, una direttamente agli ottavi (Roma) e una ai playoff (Bologna). E proprio agli ottavi di finale potrebbe esserci il derby.

Perché la Roma potrebbe essere sorteggiata contro la vincente della partita del Bologna. L'alternativa ai giallorossi, per la squadra di Vincenzo Italiano, è il Friburgo. Ma prima, i felsinei prima dovranno superare una fra la Dinamo Zagabria e il Brann Bergen. I croati sono sulla carta gli avversari più temibili, abituati a certi palcoscenici e capaci l'anno scorso di battere il Milan in Champions League. Diverse le vecchie conoscenze della nostra Serie A come l'algerino Ismael Bennacer e lo sloveno Miha Zajc. Brann che potrebbe essere più alla portata considerando che il campionato norvegese è terminato il 30 novembre e ripartirà soltanto il 14 marzo. C'è una connessione col Bologna ed è legata alla cessione ai felsinei di Elvind Helland in questa finestra di mercato.

Domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 13 a Nyon, il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti. Il Bologna è certo di giocare la partita di ritorno in casa, lo stesso dicasi per la Roma per i suoi ottavi di finale. I playoff si giocheranno il 19 e 26 febbraio.

I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI

Celtic o Ludogorets - Stoccarda o Ferencvaros (Porto o Braga agli ottavi di finale)

Fenrebahçe o Panathinaikos - Nottingham Forest o Viktoria Plzen (Midtjylland o Betis)

Dinamo Zagabria o Brann - Genk o Bologna (Friburgo o Roma)

PAOK o Lille - Stella Rossa o Celta (Lione o Aston Villa)