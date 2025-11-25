Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"

L'ex tecnico del Padova Michele Serena nel corso della trasmissione 'Centrocampo' di PadovaSpot si è soffermato anche sul rientro in campo di Alejandro Gomez che nel derby contro il Venezia è sceso in campo per poco più di 30 minuti rientrando in campo dopo una lunghissima squalifica per doping - risalente ai tempi in cui giocava nel Siviglia - che lo aveva fermato nel 2023 dopo due presenze con il Monza.

"Il punto interrogativo è la condizione fisica, due anni sono tanti, dovrà essere bravo l’allenatore a centellinarlo e pensando magari a un cambiamento a livello tattico andando avanti. - spiega Serena - Qualcuno dovrà fargli spazio e lui dovrà quindi garantire una tenuta fisica che oggi non ha. Ruolo? Lo vedo giocare dietro la punta o magari un po’ più largo a sinistra. Più gioca e più sarà in condizione fisica e quindi utile al 100% alla squadra. Poi, averlo in squadra è un aiuto per tutti. Porta esperienza internazionale, umiltà nel lavoro“.