Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta a -1 dalla Roma e a -5 dalla Champions
L'Atalanta si impone a Lecce nella partita di Pasquetta delle ore 15, con il risultato finale di 0-3 al Via del Mare. Con questi tre punti, la Dea si porta a -1 dalla Roma e anche dalla Juventus, con i bianconeri che però scendono in campo a loro volta alle ore 18 contro il Genoa.
Si riaccendono le speranze europee della Dea, visto che la zona Champions è a 5 punti di distanza. Rimane invece a pari punti con la Cremonese il Lecce: finisse oggi il campionato, le due squadre si giocherebbero la salvezza attraverso il playout.
La classifica aggiornata di Serie A
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Milan 63 (30)
3. Napoli 62 (30)
4. Como 58 (31)
5. Juventus 54 (30)
6. Roma 54 (31)
7. Atalanta 53 (31)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Sassuolo 42 (31)
11. Udinese 40 (31)
12. Torino 36 (31)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (30)
15. Fiorentina 32 (31)
16. Cagliari 30 (30)
17. Cremonese 27 (31)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (31)
20. Pisa 18 (31)
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