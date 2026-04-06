Juventus col Genoa per accorciare sul Como, Ottolini sui rinnovi: le top news delle 18

La Pasquetta porta con sé varie partite della 31^ giornata di Serie A e al momento ne sono andate già in archivio due. Nel lunch match nessun gol al Bluenergy Stadium tra l'Udinese e il Como, il risultato di 0-0 rappresenta un mezzo passo falso per la squadra lariana di Fabregas, che potrebbe vedersi avvicinare la Juventus a solamente un punto di distanza in caso di successo odierno dei bianconeri, impegnati adesso tra le mura amiche nella sfida casalinga contro il Genoa.

Nella partita delle ore 15, invece, l'Atalanta si è imposta in maniera perentoria sul campo del Lecce. Al Via del Mare finisce 0-3 una partita al termine della quale il pubblico di casa ha fischiato sonoramente. Nonostante un discreto avvio, la compagine salentina è caduta sotto i colpi di Scalvini nel primo tempo e del grande e fresco ex Krstovic e di Raspadori nella ripresa. Con questo successo la Dea si porta a 53 punti, a -1 dalla Roma e a 5 lunghezze dalla zona Champions occupata dal Como. Il Lecce invece rimane appaiato con la Cremonese al terzultimo posto.

Alle ore 18, sempre per la 31^ giornata di Serie A, si gioca Juventus-Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo.

Prima della partita, il DS juventino Marco Ottolini ha parlato di due rinnovi caldissimi di casa bianconera, quelli dell'allenatore Luciano Spalletti e del centravanti Dusan Vlahovic. Ha detto il dirigente: "Semplicemente con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro da Belgrado ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui continueranno. Per il mister non c'è fretta, siamo a buon punto, ora ci concentriamo sulle ultime partite. Ma la decisione è presa, siamo felicissimi di continuare con lui a prescindere dal verdetto del campionato".

Infine, piove sul bagnato per la Roma. Dopo la sconfitta per 5-2 di ieri sera sul campo dell'Inter, ecco gli esiti degli esami cui si è sottoposto il difensore Gianluca Mancini: lesione all'adduttore della coscia destra, per uno stop quantificato tra le 2 e le 3 settimane.