Yildiz Rising Star del mese di marzo: il turco è stato premiato prima di Juventus-Genoa

Kenan Yildiz è stato premiato come Rising Star del mese di marzo. L'annuncio era stato dato dalla Lega Serie A qualche giorno fa e oggi, alla presenza dell'ad Damien Comolli, è stato consegnato al turco il riconoscimento sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium. La Juventus ha monopolizzato tutti i premi, dato che Boga è stato il miglior giocatore e Conceiçao l'autore del gol più bello. Di seguito le immagini: