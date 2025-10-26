Pari e polemiche tra Fiorentina e Bologna, in campo Juve e Lazio: le top news delle 22

La Fiorentina riprende il Bologna - Non sono mancati emozioni e colpi di scena, partita andata in scena alle 18.00 al Franchi di Firenze e terminata con il punteggio di 2-2. Rossoblù avanti di due reti, ma poi rimontati dai viola che con i rigori trasformati da Gudmundsson e Kean riescono a cogliere almeno un punto. Tanti gli episodi contestati, soprattutto dal lato felsineo. Oltre a due tiri dagli undici metri di cui ha beneficiato la Viola, il Bologna è rimasto in dieci per l'espulsione di Holm in un'azione nata da un possibile fallo da rigore su Bernardeschi.

Fenucci non ci sta, Pioli elogia la reazione dei suoi - A fine partita, l'ad del Bologna Fenucci si fa sentire: "Non mi è piaciuto l'episodio del contatto in area su Berna, col mancato intervento del VAR, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara. Faccio questo intervento per cercare di aiutare il sistema. Non capisco perché in alcuni episodi il VAR intervenga e in altri no. Se abbiamo accettato di codificare certi falli, il VAR dinanzi a quel tipo di fallo deve intervenire sempre e non solo a volte". Dall'altra parte, bicchiere mezzo pieno per Pioli: "L'aspetto mentale deve essere fortificato, ma saranno sicuramente i nostri risultati a farlo. La squadra lavora, ci crede, gioca. Abbiamo affrontato un Bologna forte, ma abbiamo creato molte più palle gol noi di loro. La reazione è di una squadra che non vuole cedere, mollare, indietreggiare. Ci prendiamo tutte queste cose positive, sapendo che possiamo fare meglio".

Lazio-Juventus chiude la domenica - In campo alle 20.45 le formazioni allenate da Sarri e Tudor (entrambi, tra l'altro, seduti in carriera anche sulla panchina opposta). Biancocelesti con Dia punta centrale, in un tridente con ai lati Isaksen e Zaccagni. Bianconeri che passano al 4-4-2, in cui il tandem avanzato è composto da Vlahovic e David. Panchina iniziale per Yildiz.