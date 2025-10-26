Tudor rischia l'esonero? Ferrara: "Mi auguro la Juventus gli dia tempo, ma è la storia dei tecnici"

Altro giro a vuoto della Juventus, che continua a perdere e non segnare e si vede sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio. E adesso che ne sarà di Igor Tudor? L'allenatore bianconero rischia l'esonero? Su questo si sono interrogati nell'immediato post-gara gli opinionisti dello studio di DAZN. Di seguito le loro parole.

L'ex difensore Ciro Ferrara ha esordito con il proprio punto di vista, abbastanza fatalista: “Come tutti gli allenatori. Mi dispiace, perché conosco Igor, ma inevitabilmente i risultati non stanno premiando il suo lavoro. Gli allenatori sono sempre in discussione, a maggior ragione dopo una serie di risultati negativi. Mi auguro gli si dia tempo, ma questa è la storia dei tecnici”.

Ha quindi proseguito il fu centravanti Christian Vieri, che fa eco: “Come dice Ciro, gli allenatori sono sempre a rischio. Certo, farlo dopo solo 8 partite è sempre un rischio ma continuando così arriverà il tempo di prendere una decisione”.

Un altro ex attaccante quale Alessandro Matri ha quindi così concluso il capitolo legato al futuro di Tudor: “Quello che mi è preoccupa è l’atteggiamento avuto dalla Juventus se non una piccola reazione nel secondo tempo. Significa che non annusano il pericolo, sono 8 partite senza vincere e peseranno”.