Juventus sconfitta dalla Lazio e respinta dai propri tifosi. La ricostruzione di fine partita
Deludente sconfitta per la Juventus, che sul campo della Lazio prosegue nell’emorragia di risultati negativi, in campionato e non solo. Al termine della partita dell’Olimpico, i giocatori bianconeri stavano andando sotto il settore ospiti ma si sono visti respinti dai loro sostenitori presenti nella Capitale.
