Fiorentina, Kean: "Firenze merita tanto, dobbiamo essere positivi"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026, Nome Cognome, ruolo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Quanto pesa un punto arrivato in questo modo?

“Penseremo a lavorare sempre di più e a dare il meglio. Oggi è andata così ma cercheremo di fare melgio”.

Quanto pesava il pallone del rigore?

“Non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e ho preso il pallone e l’ho messo dentro”.

Senti la responsabilità di dover trascinare questo club tu che sei centrale nella nazionale?

“Firenze merita tanto e anche i miei compagni meritano tanto. Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo essere positivi e ora pensiamo a Milano”.

Di seguito il tabellino della gara:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (40' st Piccoli); Dodo, Mandragora (9' st Ndour), Nicolussi Caviglia (19' st Sabiri), Fagioli (9' st Dzeko), Gosens (9' st Fortini); Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Sohm, Fazzini, Richardson. All.: Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (31' st Bernardeschi), Fabbian (31' st Pobega), Cambiaghi (19' st Rowe - 41' st Casale); Castro (19' st Dallinga). A disp.: Ravaglia, Pessina, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Moro, Sulemana, Dominguez. All.: Niccolini (Italiano indisponibile).

Arbitro: La Penna

Marcatori: 26' Castro (B), 7' st Cambiaghi (B), 28' st rig. Gudmundsson (F), 49' st Kean (F)

Ammoniti: Gosens, Gudmundsson, Dzeko (F); Freuler, Rowe, Lucumì (B)

Espulsi: 38' st Holm (B)