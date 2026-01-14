Serie A, la classifica aggiornata: in attesa del Milan, l'Inter si porta a +6 sulle inseguitrici
All'Inter basta un gol di Pio Esposito per battere il Lecce, conquistare i tre punti nel recupero della sedicesima giornata di Serie A e allungare in vetta alla classifica. I nerazzurri si portano a +6 su Milan (una gara in meno, da recuperare domani contro il Como) e Napoli. I salentini, invece, restano al quartultimo posto, fermi a 17 punti.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 46
2. Milan 40*
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Verona 13*
20. Pisa 13
* una partita in meno
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
