Atalanta, per Scamacca, Scalvini e Zalewski lavoro individuale. Terapie per altri tre
Seduta mattutina quest'oggi per l'Atalanta, che ha ricominciato la preparazione pur senza i tanti nazionali chiamati dopo l'inizio di stagione coi nerazzurri: per Sead Kolašinac allenamento integrato con la squadra Primavera, seduta individuale invece per Gianluca Scamacca, così come Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski.
Terapie per Odilon Kossounou, Raoul Bellanova e Mitchel Bakker. Il centrale sta recuperando dall'edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra riscontrato dopo l'ultima gara, mentre l'esterno ha rimediato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro.
