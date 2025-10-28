Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo (Giovedì 30 ottobre, ore 18.30, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari:

Niente riposo per il Cagliari di mister Pisacane che difficilmente, per giovedì contro il Sassuolo, riuscirà a recuperare gli assenti del match contro l'Hellas Verona. Il tecnico rossoblù dovrà ancora una volta fare i conti con gli infortuni e lavorare con i giocatori a disposizione per ottenere il massimo risultato contro i neroverdi. L'idea sembrerebbe quella di ristabilire la difesa a quattro, in un 4-3-2-1. In porta l'imprescindibile Caprile, mentre la linea difensiva potrebbe essere formata da Zappa, Zé Pedro, Luperto e Obert. Il centrocampo vedrà quasi sicuramente Palestra, Prati e Adopo. Sulla trequarti, dietro l'unica punta che probabilmente sarà Borrelli, ci saranno Folorunsho e Felici (da Cagliari, Elena Accardi).

Come arriva il Sassuolo:

Grosso pensa al turnover visti gli impegni ravvicinati. Tanti gli indisponibili tra i neroverdi: out Romagna, Boloca, Pieragnolo, Satalino e Skjellerup. Da valutare le condizioni di Muharemovic, Berardi dovrebbe essere a disposizione dopo il colpo alla testa ma potrebbe partire dalla panchina. Nel 4-3-3 neroverde davanti a Muric, spazio a Coulibaly e Doig sugli esterni con Idzes e Candé coppia centrale. A centrocampo possibile turno di riposo per Matic e Thorstvedt con un centrocampo formato da Koné, Lipani e Vranckx. In avanti possibile chance dal 1' minuto per Cheddira al posto di Pinamonti con Volpato e Laurienté ai suoi fianchi (da Sassuolo, Antonio Parrotto).