Fabregas sulla scelta Morata dal 1': "Poi, se non lo metto, mi chiedete perché non lo metto..."

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta patita in casa del Sassuolo, ha spiegato anche la scelta della titolarità di Morata. Queste le dichiarazioni del tecnico del Como:

"Sai come la penso, sai che guardo partita partita. Morata non iniziava una partita titolare da tre mesi, è quello che guadagna di più nella squadra, è entrato bene in partita in passato e avevo buone sensazioni. Poi, se non lo metto, mi dite perché non lo metto. Essere allenatore vuol dire non fare contenti tutti, lo sto imparando, e voglio andare avanti sulla mia strada. Non possiamo essere così presuntuosi da pensare a martedì. Siamo il Como, calma, 20 mesi fa eravamo in Serie B e complimenti al Sassuolo perché poteva vincere 5-1 oggi e nessuno poteva dire niente".

Come ha visto Douvikas con Morata?

"Loro ci hanno aspettati con un blocco basso con il 4-3-3 ed era chiusissimo al centro, noi abbiamo provato di tutto ma oggi è mancata qualità nella scelta. Anche nel primo tempo quando facevamo dei cross un po' per mancanza di qualità e un po' per la mancanza di non arrivare in area con tanta gente, ho scelto di schierare due punte per andare dentro con i cross, pensavo che l'idea potesse essere giusta ma alla fine chi mette dentro i cross sono i giocatori. Abbiamo due attaccanti che possono giocare bene insieme e allora con più cross potevamo attaccare meglio l'area".

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