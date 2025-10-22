Sette successi consecutivi per l'Inter: Chivu ha già fatto meglio dell'ultimo Inzaghi

Cristian Chivu ha già fatto meglio dell'ultimo Simone Inzaghi. Questa ovviamente è una provocazione perché il tecnico dell'Al Hilal l'anno scorso riuscì a portare l'Inter alla finale di Supercoppa Italiana, alla semifinale di Coppa Italia, al secondo posto in Serie A e alla finale di Champions League. D'accordo, non ha vinto nessun trofeo, ma ha comunque fatto un cammino di tutto rispetto.

L'attuale allenatore è riuscito però a ottenere 7 vittorie consecutive, cosa che nel 2024-2025 l'Inter non ha mai fatto. I troppi alti e bassi infatti sono stati un problema e un ostacolo alla conquista di un titolo. Chivu sta provando a far dimenticare le delusioni della stagione scorsa ridando fiducia alla squadra e trasmettendogli le sue idee, che prevedono un'aggressività maggiore, ma soprattutto un calcio più verticale.

Di seguito le 7 partite vinte di fila dall'Inter

Champions League, Ajax-Inter 0-2: 42' Thuram, 47' Thuram

Serie A, Inter-Sassuolo 2-1: 14' Dimarco (I), 81' aut. Muharemovic (I), 84' Cheddira (S)

Serie A, Cagliari-Inter 0-2: 9' Lautaro Martinez, 82' Esposito

Champions League, Inter-Slavia Praga 3-0: 30' Lautaro Martinez, 34' Dumfries, 65' Lautaro Martinez

Serie A, Inter-Cremonese 4-1: 6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Serie A, Roma-Inter 0-1: 6' Bonny

Champions League, Union Saint-Gilloise-Inter 0-4: 41' Dumfries, 45+1' Lautaro Martinez, 53' Calhanoglu rig., 76' Esposito.