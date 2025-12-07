Immobile nello spogliatoio della Lazio dopo l'1-1 con il Bologna: il racconto di Sarri

“Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo contenti della crescita, dispiace per il risultato, fare contenti i tifosi sarebbe stato il massimo”. Maurizio Sarri commenta così a Lazio Style Channel il pareggio per 1-1 maturato all’Olimpico con il Bologna: “La tifoseria di stasera sembrava quella di una squadra in piena lotta del campionato, una dimostrazione d’amore stupenda

Il numero delle occasioni e tiri in porta sta crescendo molto, ci rimane da sistemare la percentuale di sfruttamento di queste occasioni perché segnare solo 1 gol mi sembra un po’ poco”.

Spazio anche a un pensiero su Ciro Immobile, oggi rimasto in panchina nelle fila degli emiliani, ma salutato con amore dal popolo biancoceleste: “Quella squadra lì con 32-36 gol poteva fare tanti punti in più, mi ha dato tante soddisfazioni, poi sono arrivati gli infortuni, Ciro penso sia ancora nel nostro spogliatoio a parlare con i suoi ex compagni (le dichiarazioni sono state rilasciate quasi un'ora dopo il triplice fischi, ndr), per noi è sempre uno del gruppo e uno che ha fatto un centinaio di gol con questa maglia”.