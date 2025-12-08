Lazio, zero minuti e un saluto non da leggenda: il ritorno a casa di Immobile

“Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia”. Si è aperto con questo striscione il ritorno a casa di Ciro Immobile, di nuovo nell’Olimpico biancoceleste un anno e mezzo dopo l’addio alla sua Lazio. Un ritorno a casa senza tappeti rossi, senza celebrazioni e senza una vera e propria cerimonia dedicata a chi ha scritto la storia del club. All’ingresso in campo delle due squadre per il riscaldamento Immobile è andato sotto la Curva Nord accolto dal boato dell’Olimpico, qualche foto sotto la curva e poi via per il torello con gli altri componenti della panchina del Bologna. Panchina dove rimarrà per 90 minuti, rimandando così il ritorno in campo in Serie A dove manca dall’infortunio alla prima giornata. Un saluto alla Curva Maestrelli e poco altro, mentre si ricordavano con video sui maxischermi prima Nicola Pietrangeli poi Sinisa Mihajlovic.

Lazio, l’assenza della società alla consegna della maglia per Immobile

Video che non c’è stato per Immobile, celebrato con una maglia incorniciata consegnata in campo da capitan Zaccagni. Nessuna presenza della società al fianco di chi è stato leggenda di questa squadra. “Non ho parole. Eternamente grato. Per sempre nel mio cuore” ha scritto Immobile sui social dopo la partita pubblicando una foto sotto la Curva Nord, ringraziando così i tifosi per la straordinaria accoglienza ricevuta. La partita ha regalato pochi sorrisi a Immobile, rimasto in panchina a guardare un pareggio che poco serve a entrambe. La Lazio fallisce la possibilità di arrivare a -3 dal quinto posto, rammaricandosi per le tante occasioni non sfruttate nel primo tempo e per i grandi interventi di Ravaglia nella ripresa. Ieri però il campo c’entrava poco, era la notte del ritorno a casa di una leggenda che forse meritava un saluto diverso.