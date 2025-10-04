Simeone ancora in gol all'Olimpico, il Cholito porta in vantaggio il Torino a Roma contro la Lazio
TUTTO mercato WEB
Dopo aver segnato alla Roma tre settimane fa, l'Olimpico porta ancora fortuna a Giovanni Simeone. E' infatti l'attaccante del Torino a sbloccare il match in casa contro la Lazio. Al 16' della prima frazione di gioco, il Cholito sfrutta una corta respinta di Provedel - su tiro di Pedersen - per insaccare e portare la squadra di Baroni in vantaggio per 1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women