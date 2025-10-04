Serie B, 7ª giornata - Primo ko stagionale per il Frosinone. Vincono Bari e Monza
Con il pomeriggio odierno, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, domani.
Intanto, il sabato cadetto ha preso il via alle ore 15:00, e i primi quattro match sono andati chiaramente in archivio. Prima sconfitta stagionale per il Frosinone, caduto sul campo del Venezia, mentre le altre tre gare aprono la questione panchine: vincono infatti Bari e Monza, rispettivamente contro Padova e Catanzaro. Che succederà adesso agli allenatori? Questione a parte quella di mister Davide Possanzini, con il Mantova che centra un pareggio a reti bianche contro l'Avellino.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Palermo 12
Avellino 12*
Cesena 11
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Padova 8*
Carrarese 7
Reggiana 6Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3
Sampdoria 2
* una gara in più