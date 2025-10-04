Cremonese, Johnsen: "Nicola mi lascia libero in campo, questa è la mia posizione preferita"
Dennis Johnsen, attaccante della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida di oggi contro l'Inter: "Nicola mi lascia libero in campo, mi piace giocare da seconda punta: è la mia posizione preferita. Per noi è una partita molto difficile, ma stiamo giocando bene. C'è un grande spirito in questo gruppo".
