Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parma-Lecce 0-1, le pagelle: Sottil ci mette la firma, Falcone le mani. Suzuki, che errore

Parma-Lecce 0-1, le pagelle: Sottil ci mette la firma, Falcone le mani. Suzuki, che erroreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:08Serie A
di Dennis Magrì

Risultato finale: Parma-Lecce 0-1

PARMA

Suzuki 5 - Si lascia beffare, anche in maniera ingenua, dalla traiettoria del cross di Sottil in occasione dello 0-1. Il riscatto, pochi secondi dopo sul tiro di Pierotti, è parziale. Ha questo ko sulla coscienza.

Delprato 6 - Tiene bene la posizione, senza concedere grandi varchi alle discese di Gallo in combinazione con Sottil. Quando può si spinge anche nella metà campo avversaria da esterno aggiunto, nel finale vicino al pareggio ma trova la risposta di Falcone.

Circati 6 - Segue costantemente Stulic, senza lasciargli il tempo di ragionare con il pallone tra i piedi. Insuperabile nell’uno contro uno.

Ndiaye 5,5 - Qualche disattenzione, come nel primo tempo quando lascia una prateria per Pierotti. Soffre la vivacità dell’argentino.

Britschgi 5,5 - Meno propositivo del solito, anche perché spesso il Parma nel primo tempo attacca a sinistra. In difesa qualche lacuna, ma per sua fortuna c’è Delprato ad aiutarlo. Dal 46’ Almqvist 5,5 - Dà sicuramente un po’ d’imprevedibilità alla manovra del Parma, sprinta sulla fascia ma non sempre è preciso nella giocata.

Keita 5 - Parte benino, poi cala alla distanza perdendo anche qualche pallone di troppo.

Bernabé 6 - Ogni azione del Parma passa dai suoi piedi, è il calciatore che può far scoccare la scintilla. Un paio di giocate geniali, non sfruttate dai compagni. Sua la prima grande occasione dell’incontro con un tiro secco che si spegne sull’esterno della rete. Dall’84’ Estevez s.v.

Sorensen 5,5 - Nei primi 15-20’ galleggia tra centrocampo e attacco, provando anche a rompere gli schemi e far saltare gli equilibri. Ma dura poco. Dal 67’ Benedyczak 5,5 - Entra, ma non si vede un granché. Nel finale ha una ghiotta occasione per il pareggio, ma la spreca.

Valeri 6 - La sua partita dura meno di mezz’ora a causa di un problema alla caviglia. Fino a quel momento è stato tra i più vivaci in campo. Dal 26’ Lovik 5,5 - Quando Danilo Veiga accelera a destra, sovrapponendosi a Pierotti, gli crea qualche problemino. Dall’84’ Djuric s.v.

Cutrone 5,5 - Un tiro, svirgolato, che termina fuori e una conclusione mancata per l’anticipo di Gaspar (era comunque in fuorigioco). L’intesa con Pellegrino funziona, ma la difesa del Lecce lo argina bene.

Pellegrino 6 - Tanto lavoro sporco, diverse sponde per i compagni. Gioca con il fisico e fa quasi sempre bene. Non ha grandi occasioni per pungere, ma la sua prova resta positiva.

Carlos Cuesta 6 - La perdita di Valeri stravolge i piani tattici dell’incontro. La squadra approccia bene alla partita, poi perde un po’ di campo e fatica a mantenere il baricentro alto. Le tenta tutte per provare a riprenderla, chiudendo con tanti attaccanti in campo, ma non riesce.

LECCE

Falcone 7 - Provvidenziale a fine primo tempo quando con il piede neutralizza la conclusione violenta di Britschgi. Miracoloso nel finale di gara con un colpo di reni sull’incornata di Delprato.

Danilo Veiga 6,5 - Una prestazione importante, dopo un percorso con ombre e luci. Fa bene entrambe le fasi di gioco, mantenendo alto il livello della concentrazione.

Gaspar 7 - Un muro contro cui Cutrone spesso va a sbattere. Attento e sicuro, limita i danni e guida con personalità la retroguardia giallorossa.

Tiago Gabriel 7 - Anche lui, come Gaspar, dietro sbanda poco e contiene come può Pellegrino. Due chiusure provvidenziali nella ripresa, una decisiva su Pellegrino a dieci minuti dal novantesimo.

Gallo 6,5 - È sempre al posto giusto nel momento giusto e conferma i progressi fatti vedere contro il Bologna sei giorni fa. Intelligente sull’azione del gol di Sottil, portando via uomini dalla visuale del compagno.

Coulibaly 6,5 - Recupera un gran numero di palloni a tutto campo, utilizzando testa e muscoli. È l’uomo ovunque del Lecce. Dall'86’ Ndaba s.v.

Ramadani 6,5 - Gioca con semplicità, senza forzare la giocata, e gli riesce tutto bene. Si è preso il Lecce anche con Di Francesco ed è il fulcro del 4-3-3.

Berisha 6,5 - Un tiro nel primo tempo, diverse giocate intelligenti per bilanciare qualità e fantasia di Bernabé dalla parte opposta del campo. Sempre nel vivo del gioco e della manovra, piace e anche lui si conferma in crescita. Dall'86’ Kaba s.v.

Pierotti 6 - Quando strappa palla al piede è incontenibile per la difesa del Parma. Tanto sacrificio anche in fase di non possesso, ma gli manca la stoccata sotto porta. Lì dove a gennaio aveva realizzato due gol, questa volta non è lucido a tu per tu con Suzuki.

Stulic 5,5 - Fa a sportellate con Circati e non è un pomeriggio semplice per lui, spesso circondato da maglie del Parma. Sfiora il primo gol con la maglia giallorossa di testa. Dal 76’ Camarda s.v.

Sottil 7 - In un primo tempo non particolarmente vibrante, lascia il segno con un tiro-cross che lo “sblocca” anche mentalmente. Nell’uno contro uno è sempre imprevedibile. Dal 67’ Banda 5,5 - Entra per provare a sparigliare le carte con la sua velocità, ma viene contenuto bene.

Eusebio Di Francesco 7 - Meno rischi con l’impostazione da dietro, più lanci lunghi alla ricerca di Stulic. La squadra dimostra i progressi intravisti nelle ultime settimane. La prima vittoria porta anche la sua firma, il suo Lecce è più vivo che mai.

Articoli correlati
Carrarese-Modena 0-0, le pagelle: Chichizola miracoloso, Cicconi un martello Carrarese-Modena 0-0, le pagelle: Chichizola miracoloso, Cicconi un martello
Reggiana-Spezia 1-1, le pagelle: Girma entra e cambia la partita. Hristov decisivo... Reggiana-Spezia 1-1, le pagelle: Girma entra e cambia la partita. Hristov decisivo in negativo
Modena-Pescara 2-1, le pagelle: Sersanti di sacrificio, Gravillon da brividi. Zampano... Modena-Pescara 2-1, le pagelle: Sersanti di sacrificio, Gravillon da brividi. Zampano un treno
Altre notizie Serie A
Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto... Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa... Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"... Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"... Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"
Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il... Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il ritmo"
Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"... Da Capitan America a capitano del Milan? Pulisic glissa: "Ora va bene così. In futuro…"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
5 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Immagine news Serie A n.3 Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Immagine news Serie A n.4 Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Immagine news Serie A n.6 Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Immagine news Serie B n.6 Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso