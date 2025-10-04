Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"

Prosegue a ritmi spediti la marcia della Pianese, che dopo la vittoriosa trasferta di Perugia, ieri, in occasione di una delle gare di aperture dell'8ª giornata di Serie C, ha battuto il Livorno dell'ex tecnico bianconero Alessandro Formisano.

L'attuale allenatore delle zebrette, Alessandro Birindelli, ha così commentato, ai canali ufficiali del club, la prestazione dei suoi: “Dopo essere passati in svantaggio abbiamo avuto un attimo di sbandamento: loro sono stati bravi a cambiare, mentre noi ci abbiamo messo un pochino a riadattarci. Dopo esserci riorganizzati, però, abbiamo recuperato. Io sono abituato a guardare la partita a 360 gradi, e penso si sia messo in campo tutto, non solo sul piano tecnico-tattico, ma proprio come energie. A questi ragazzi, che si allenano con me dal 14 luglio, vanno fatti solo i complimenti: eravamo in difficoltà da un punto di vista numerico, per fare questo tipo di partita il merito è loro perché ci hanno creduto e ci credono sempre. Si meritano questa grande gioia e di festeggiare insieme ai tifosi e a tutta Piancastagnaio, oltre che alla società e alla proprietà che ci permettono di lavorare con grande serenità”.

Il tecnico bianconero ha commentato anche la scelta di schierare Martey in una posizione più avanzata, poi rivelatasi decisiva: “L’infortunio di Peli ci ha portato a far giocare Claudio in quella zona perché noi pensiamo che sia un giocatore di qualità. Con la palla sa fare cose importanti e ha dimostrato di poterci stare. Sta solo a lui: è un ragazzo giovane che viene dalla Serie D, la società crede in lui e ora deve dare continuità di prestazioni”.