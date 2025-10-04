Torino, Baroni: "Peccato ora per la sosta perchè ho pochi giocatori. Sul nuovo sistema..."

L'allenatore del Torino, Marco Baroni, è intervenuto nel post-partita di Lazio-Torino ai microfoni di DAZN.

Quanto è grande il rimpianto?

"Il rimpianto è tanto anche nel vedere i numeri. La squadra ha fatto bene, ha convinto anche a Parma. Anche difensivamente ha fatto bene sebbene ci siano state le disattenzioni".

Questa è la soluzione tattica che ti piacerebbe portare avanti?

"Io sto lavorando. Noi nel progetto tecnico abbiamo preso giocatori che vanno fatti crescere. E' una soluzione che la squadra può trovare, ha ampi margini di miglioramento. Voglio che la squadra giochi, crei, peccato ci sia la sosta perchè ho pochi giocatori con cui lavorare".

Quali sono le sue priorità su cui lavorare?

"Dobbiamo trovare le giuste distanze tra i reparti. Negli highlights avete fatto vedere la doppia parata di Israel, ma nasce da un fuorigioco di Castellanos. Si lavorerà non tanto sulle individualità, ma sulla squadra".

Quanto le ha fatto piacere sentire i cori della Lazio?

"Sono contento, ho dato tutto con passione e umiltà".

Cosa è cambiato in settimana dopo l'arrivo della dirigenza?

"Questo è il nostro sistema, io internamente non ho avuto alcuna percezione. Sapevamo che avevamo un campionato in partenza difficile, ho la testa solo qui e alla crescita della squadra".