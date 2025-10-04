Modena, Sottil: "Massimo rispetto per l'Entella. Basta parlare di 'passo falso' con la Carrarese"

Vigilia di gara per il Modena, che domani affronterà la Virtus Entella, nella sfida valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà i canarini giocare tra le mura amiche del 'Braglia': fischio di inizio del match, fissato alle 17:15.

Conferenza stampa, quindi, di mister Andrea Sottil: "Prima di tutto ci tenevo a dire una cosa, non in maniera polemica, ma onesta e costruttiva: nei primi giorni in cui ero qui ho parlato sempre di famiglia, sacrificio, umiltà, senso di unione tra tutti. Ecco, tutto questo sta succedendo e capitando, i ragazzi hanno dimostrato di sudare sempre la maglia, e il popolo giallo lo ha visto, rispondendo in maniera spettacolare. Mi è però dispiaciuto leggere che il Modena ha fatto un passo falso a Carrara, un passo indietro... questo non fa bene al Modena. Siamo alla 7ª giornata domani, è giusto dire che siamo competitivi e che c'è entusiasmo, ma vorrei che si continuasse a ragionare di gara in gara guardando solo al presente, che si chiama Virtus Entella".

Il discorso va quindi subito alla formazione ligure: "L’Entella è una squadra fisica con ottimi calciatori e una forte identità, si vede che c'è un lavoro dietro. Come sempre dovremo essere umili, più di loro quando non abbiamo la palla, e molto efficaci nella fase difendente. Con la palla dobbiamo continuare a fare le cose che alleniamo dal 13 luglio, quello è il metodo e da lì arrivano le soluzioni, e la cosa importante sarà andare forte, con intensità e continuità nei 100 minuti: ho una rosa pronta a fare tutto questo”.

Sulla rosa, in un discorso che si aggancia anche all'imminente sosta: "I ragazzi sono quasi tutti in fase ottimale, ce ne sono solo alcuni leggermente indietro ma niente di rilevante: a me però piace la continuità, ti dà un certo ritmo per giocare: gli allenamenti li facciamo in un certo modo, ma la partita è poi altro. A ogni modo, la sosta è sempre utile. Caso? Si, era tra quelli che dovevano recuperare, ha avuto un periodo molto altalenante, ma sta lavorando per recuperare la forma ottimale, almeno quelli che sono i nostri parametri di staff. Strizzolo ha avuto un problema che lo ha tenuto fermo, ma dalla prossima settimana sarà a disposizione".