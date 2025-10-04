Benevento ko a Latina, parla Auteri: "Le due sconfitte sono state strane. Ci manca un rigore"

Dopo la sconfitta di misura per 1-0 sul campo del Latina, si è presentato in conferenza stampa il tecnico del Benevento Gaetano Auteri. Questa la sua analisi del match: “Abbiamo fatto una buona partita, poi si possono raccontare tante storielle. Sapevamo che avrebbero giocato così, non siamo stati risoluti, anche se abbiamo creato tanto. In alcuni momenti siamo stati anche arrembanti, su una lettura errata abbiamo preso gol. La C in alcuni momenti è questa. Il calcio purtroppo a volte è così: avevamo seminato dei meriti, non siamo stati bravissimi a chiudere delle situazioni. La squadra ha corso, ha anche giocato bene, poi i contenuti tecnici spesso si annullano. L'abbiamo persa, purtroppo è capitato".

Sulle scelte: "Scognamillo abbiamo preferito non impiegarlo, avrebbe rischiato e invece in due tre giorni risolverà il problema. Ho fatto una scelta diversa e proprio nell'azione del gol abbiamo pagato dazio. Non ci siamo posizionati bene, anche se è stato un gol abbastanza casuale. Nel momento migliore nostro, abbiamo preso gol. Andiamo avanti, ma bisogna fare le giuste analisi. Il piccolo rammarico rimane per le occasioni create che non siamo riusciti a sfruttare"

Sul bilancio pesante: "Possiamo dire tante cose, ma le due sconfitte sono state un po' strane. Possiamo dire di tutto, che in casa abbiamo una faccia, fuori un'altra. Ma piano coi giudizi. In una partita dall'impatto agonistico forte, abbiamo fatto la nostra parte. Comunque non meritavamo di perderla”.

Sul rigore non assegnato: "Ho avuto l'impressione che ci fosse, l'ho anche rivisto... L'arbitro ha deciso così, qualche dubbio mi rimane. Ma le decisioni non si possono confutare. Anche dal punto di vista fisico abbiamo finito in crescendo... Se gira un po'... magari riesci a raccogliere quello che meriti... Magari non ci capiterà più, anche se giocheremo ancora con più attenzione”.