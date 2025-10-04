Bari-Padova 2-1, le pagelle: bene in pochi tra i biancorossi, Capelli da horror

Risultato finale Bari-Padova: 2-1

BARI

Cerofolini 7 - Tiene più volte in partita i suoi con parate decisive.

Dickmann 5 - Dal suo lato Barreca fa quello che vuole.

Meroni 5,5 - Si mangia un gol già fatto nel primo tempo e non è esattamente irreprensibile.

Nikolaou sv - Sfortunato, esce nel primo tempo.

Dal 16' Kassama 6 - Fa bene a sportellate con Lasagna.

Burgio 5 - Non si disimpegna in un ruolo che sembra anche poco nelle sue corde oggi.

Dal 47' Dorval 7 - Sue le azioni, assieme ai compagni subentrati, che permettono ad un Bari non eccezionale e appannato di ribaltarla. Anche assist per Cerri.

Pagano 5,5 - Ci mette tanta buona volontà ma alle volte è troppo innamorato del pallone.

Verreth 5 - Fa il regista a centrocampo, ma oggi fino a prima dell'espulsione di Capelli il Bari è un horror di poco successo e lui non riesce ad incidere.

Castrovilli 6 - Fin quando il fisico regge tiene bene collegati mediana e attacco. Poi si spegne un po'.

Antonucci 5 - Tira, da ogni posizione. Raramente però è pericoloso.

Gytkjaer 4,5 - Evanescente, ectoplasmico. Non tocca mezzo pallone.

Dal 46' Moncini 6,5 - Calcia un gran rigore che ravviva la partita.

Rao 5,5 - Ci mette tanta buona volontà, ma spesso è impreciso.

Dal 65' Cerri 7 - Decisivo, parte da lui l'azione che porta al rigore e segna il gol che la ribalta per i galletti!

Fabio Caserta 6 - Non è questione di modulo, ma di interpretazione: baricentro basso, poca qualità nel gioco e troppi lanci lunghi. Poi tanta fortuna e una ingenuità del Padova gli permettono di ribaltarla.

PADOVA

Fortin 6 - Spettatore non pagante per larghi tratti della gara: nulla può sul rigore, neanche sul gol di Cerri.

Faedo 5,5 - Fa una buona gara da braccetto, ma forse si perde un po' quando il Bari comincia a spingere.

Dall'86' Buonaiuto sv -

Perrotta 6 - Buona gara, solida: nessuna colpa sul ribaltamento di risultato del Bari.

Sgarbi 6 - Fa il suo senza strafare controllando gli avversari fino al grave errore di Capelli.

Capelli 4 - L'assist verso Bortolussi vale poco vista l'ingenuità che causa non tanto il rigore, bensì la sua espulsione che riporta in vita non tanto il Bari, quanto dà linfa ai subentrati biancorossi che la ribaltano.

Fusi 6 - Regge bene e capovolge spesso l'azione inserendosi.

Dall'81' Di Maggio sv -

Crisetig 6 - Pendolino in mediana, gestisce i tempi di gioco dei suoi.

Dal 74' Harder 6 - Corre tanto per compensare l'inferiorità numerica.

Barreca 6,5 - Moto perpetuo, fa ammattire il diretto avversario.

Dall'82' Favale sv -

Varas 5,5 - Oggi passo indietro, non riesce ad imporre la sua qualità.

Bortolussi 7 - Ne fa uno e potrebbe farne almeno un altro: non male per un 29enne all'esordio in cadetteria.

Dal 73' Ghiglione 6 - Ha una buona occasione nel finale, ma è impreciso.

Lasagna 6 - Ci prova più volte, ma non trova il bersaglio grosso.

Matteo Andreoletti 7 - La incarta in maniera perfetta al collega Caserta: viene punito ben oltre i suoi demeriti - come tutta la squadra del resto - dalla follia di Capelli.