Avellino-Mantova 0-0, le pagelle: Iannarilli le prende tutte, Castellini perfetto

Risultato finale: Avellino-Mantova 0-0

AVELLINO

Iannarilli 7 - Si conferma uno dei punti di forza di questa squadra, almeno tre gli interventi decisivi che hanno permesso ai padroni di casa di mantenere quantomeno lo 0-0. Bravissimo su Radaelli, in bello stile su Bonfanti. Nella ripresa evita l'autorete di Fontanarosa con un grande riflesso.

Cancellotti 6 - Nei primi 20 minuti c'è spazio per spingere e lo fa benissimo, mettendo Biasci in condizione di battere un rigore in movimento.

Simic 6,5 - Prende in consegna Bonfanti e lo segue praticamente dappertutto, quando gioca in anticipo riesce ad essere "cattivo" e puntuale. Benissimo nella ripresa su Mancuso, nel finale sfiora anche il gol della vittoria che avrebbe coronato nel migliore dei modi un avvio di stagione assolutamente positivo.

Fontanarosa 6 - A volte è troppo sicuro di sè quando gestisce palla, in alcune occasioni il Mantova pressa e gli crea qualche pericolo. Rischia una sfortunata autorete, ma Iannarilli è reattivo. Guida però con autorevolezza il reparto difensivo compiendo qualche intervento importante.

Missori 6 - La stanchezza per le gare ravvicinate si fa sentire e non è propositivo come in altre occasioni, ma in difesa si fa rispettare e contiene bene Caprini. Dal 76' Crespi sv.

Palmiero 6,5 - Un paio di errori in avvio di partita, merito di un Mantova rivitalizzato e che pressa a tutto campo marcandolo praticamente a uomo. Cresce col passare dei minuti e va vicinissimo ad un grandissimo gol con un tiro dalla distanza sul quale Festa è provvidenziale. Mai banale nella conduzione di palla, è uno dei pochi insostituibili nello scacchiera tattico di Biancolino. Dall'80' Palumbo sv.

Kumi 6 - Nell'arco della gara non è stato continuo e costante, a tratti sembrava quasi avulso dal gioco ma c'è molto merito degli avversari che, palleggiando, lo portavano fuori posizione eludendo il pressing. Anche lui meglio nella ripresa, Radaelli gli nega la gioia del gol salvando quasi sulla linea un tiro a botta sicura.

Cagnano 6 - Stesso discorso fatto per Missori. Dal 76' Milani sv.

Insigne 5 - Ancora una volta una prestazione insufficiente da parte di un calciatore che continua a non incidere come la piazza si attende. Nessun tiro, nessun assist e tanta fatica nell'uno contro uno. Resta negli spogliatoi all'intervallo. Dal 45'st Besaggio 6 - Segna ancora da subentrato, ma stavolta il gol viene annullato. Resta un impatto positivo sul match.

Biasci 6 - L'azione in avvio di gara sembrava quasi un copia e incolla di quella che, una settimana fa, permise di sbloccarla con l'Entella. Stavolta il pallone è uscito di un soffio. Poco dopo ci riprova in bello stile: coordinazione perfetta, mira da rettificare. Proprio quando sembrava stanco e in procinto di uscire è lui a salire in cattedra guidando l'assedio finale, con tre occasioni clamorose e uno 0-0 soltanto casuale.

Lescano 5,5 - Il gol segnato a Padova lo ha galvanizzato e Biancolino decide di riproporlo dal primo minuto. Per generosità è encomiabile, ma oggi non era brillantissimo. Va detto che nel primo tempo sono arrivati pochi palloni in area di rigore. Dal 45'st Russo 6,5 - Ogni volta che entra spacca la partita, è tempo di capire se vada utilizzato come calciatore di squilibrio in corso d'opera o se meriti la maglia da titolare con maggiore continuità.

Raffaele Biancolino 6 - Chiude una settimana di scontri diretti con 5 punti e buone prestazioni, la squadra ha idee e produce un bel calcio. Deve far riflettere, però, un primo tempo in cui il Mantova ha avuto il pallino del gioco: solo Iannarilli ha evitato la sconfitta, prima di un assalto finale che amplifica i meriti per i cambi azzeccati.

MANTOVA

Festa 7 - E' finita 0-0 soltanto perchè i portieri erano in uno stato di grazia. Le ha prese tutte, volando all'incrocio su Palmiero e ipnotizzando Biasci a 5 minuti dalla fine. Ancora una volta una garanzia tra i pali.

Radaelli 7 - Prova di grande spessore da parte dell'esterno biancorosso che, per 45 minuti, è stato quasi un attaccante aggiunto visto che ha partecipato con continuità all'azione offensiva. Iannarilli gli nega la gioia del gol, nel finale si immola su Kumì.

Castellini 7 - Super partita anche da parte del difensore centrale, sempre al posto giusto e al momento giusto. Aggiunge un salvataggio sulla linea al 94' alla lunga collezione di interventi determinanti.

Cella 6,5 - Prova molto generosa, per 80 minuti vince il duello con Biasci e contiene molto bene sia Lescano, sia Crespi.

Bani 6 - Nel complesso tutta la difesa del Mantova ha offerto una prova convincente. Dal 75' Mantovani sv.

Paoletti 6 - Esce per infortunio, stava facendo molto bene. Dal 29' Majer 5,5 - Buon inizio, con una grande giocata tra due avversari e baricentro sempre alto. Nella ripresa soffre.

Artioli 6 - Per intraprendenza e spirito battagliero sarebbe da 8, lui che non è al 100% ma che si sacrifica per la causa in un momento delicato. A volte poco lucido al momento dell'ultima giocata, ma la prova è sufficiente.

Trimboli 6,5 - Canta e porta la croce, è l'anima di un centrocampo che ritrova organizzazioni e geometrie. Molto bello il duello con Palmiero.

Bragantini 6 - Non gioca male, anzi è lui a creare superiorità numerica sulla fascia e a sfornare qualche cross interessante. Dal 45' Marras 5,5 - Non un brutto impatto, ma un erroraccio in disimpegno poteva costare caro senza l'ennesimo miracolo di Castellini.

Bonfanti 5,5 - Il giocatore non si discute, ma nel complesso possiamo dire che Simic lo abbia contenuto molto bene vincendo uno dei duelli più interessanti di giornata. Dal 65' Mancuso 5 - Entra nel momento peggiore per la sua squadra e si vede pochissimo.

Caprini 6 - Per un'ora conferma di essere un giocatore interessante, solo Iannarilli gli nega la gioia del gol. Cala nella ripresa.

Davide Possanzini 6 - Le voci sull'esonero non lo destabilizzano, lui che a Mantova ha scritto la storia e che lascia in eredità una prestazione ottima per 70 minuti ad una società chiamata a prendere una decisione delicata durante la sosta.