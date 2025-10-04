Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino-Mantova 0-0, le pagelle: Iannarilli le prende tutte, Castellini perfetto

Avellino-Mantova 0-0, le pagelle: Iannarilli le prende tutte, Castellini perfettoTUTTO mercato WEB
Iannarilli
© foto di Image Sport
Oggi alle 16:58Serie B
di Luca Esposito

Risultato finale: Avellino-Mantova 0-0

AVELLINO

Iannarilli 7 - Si conferma uno dei punti di forza di questa squadra, almeno tre gli interventi decisivi che hanno permesso ai padroni di casa di mantenere quantomeno lo 0-0. Bravissimo su Radaelli, in bello stile su Bonfanti. Nella ripresa evita l'autorete di Fontanarosa con un grande riflesso.

Cancellotti 6 - Nei primi 20 minuti c'è spazio per spingere e lo fa benissimo, mettendo Biasci in condizione di battere un rigore in movimento.

Simic 6,5 - Prende in consegna Bonfanti e lo segue praticamente dappertutto, quando gioca in anticipo riesce ad essere "cattivo" e puntuale. Benissimo nella ripresa su Mancuso, nel finale sfiora anche il gol della vittoria che avrebbe coronato nel migliore dei modi un avvio di stagione assolutamente positivo.

Fontanarosa 6 - A volte è troppo sicuro di sè quando gestisce palla, in alcune occasioni il Mantova pressa e gli crea qualche pericolo. Rischia una sfortunata autorete, ma Iannarilli è reattivo. Guida però con autorevolezza il reparto difensivo compiendo qualche intervento importante.

Missori 6 - La stanchezza per le gare ravvicinate si fa sentire e non è propositivo come in altre occasioni, ma in difesa si fa rispettare e contiene bene Caprini. Dal 76' Crespi sv.

Palmiero 6,5 - Un paio di errori in avvio di partita, merito di un Mantova rivitalizzato e che pressa a tutto campo marcandolo praticamente a uomo. Cresce col passare dei minuti e va vicinissimo ad un grandissimo gol con un tiro dalla distanza sul quale Festa è provvidenziale. Mai banale nella conduzione di palla, è uno dei pochi insostituibili nello scacchiera tattico di Biancolino. Dall'80' Palumbo sv.

Kumi 6 - Nell'arco della gara non è stato continuo e costante, a tratti sembrava quasi avulso dal gioco ma c'è molto merito degli avversari che, palleggiando, lo portavano fuori posizione eludendo il pressing. Anche lui meglio nella ripresa, Radaelli gli nega la gioia del gol salvando quasi sulla linea un tiro a botta sicura.

Cagnano 6 - Stesso discorso fatto per Missori. Dal 76' Milani sv.

Insigne 5 - Ancora una volta una prestazione insufficiente da parte di un calciatore che continua a non incidere come la piazza si attende. Nessun tiro, nessun assist e tanta fatica nell'uno contro uno. Resta negli spogliatoi all'intervallo. Dal 45'st Besaggio 6 - Segna ancora da subentrato, ma stavolta il gol viene annullato. Resta un impatto positivo sul match.

Biasci 6 - L'azione in avvio di gara sembrava quasi un copia e incolla di quella che, una settimana fa, permise di sbloccarla con l'Entella. Stavolta il pallone è uscito di un soffio. Poco dopo ci riprova in bello stile: coordinazione perfetta, mira da rettificare. Proprio quando sembrava stanco e in procinto di uscire è lui a salire in cattedra guidando l'assedio finale, con tre occasioni clamorose e uno 0-0 soltanto casuale.

Lescano 5,5 - Il gol segnato a Padova lo ha galvanizzato e Biancolino decide di riproporlo dal primo minuto. Per generosità è encomiabile, ma oggi non era brillantissimo. Va detto che nel primo tempo sono arrivati pochi palloni in area di rigore. Dal 45'st Russo 6,5 - Ogni volta che entra spacca la partita, è tempo di capire se vada utilizzato come calciatore di squilibrio in corso d'opera o se meriti la maglia da titolare con maggiore continuità.

Raffaele Biancolino 6 - Chiude una settimana di scontri diretti con 5 punti e buone prestazioni, la squadra ha idee e produce un bel calcio. Deve far riflettere, però, un primo tempo in cui il Mantova ha avuto il pallino del gioco: solo Iannarilli ha evitato la sconfitta, prima di un assalto finale che amplifica i meriti per i cambi azzeccati.

MANTOVA

Festa 7 - E' finita 0-0 soltanto perchè i portieri erano in uno stato di grazia. Le ha prese tutte, volando all'incrocio su Palmiero e ipnotizzando Biasci a 5 minuti dalla fine. Ancora una volta una garanzia tra i pali.

Radaelli 7 - Prova di grande spessore da parte dell'esterno biancorosso che, per 45 minuti, è stato quasi un attaccante aggiunto visto che ha partecipato con continuità all'azione offensiva. Iannarilli gli nega la gioia del gol, nel finale si immola su Kumì.

Castellini 7 - Super partita anche da parte del difensore centrale, sempre al posto giusto e al momento giusto. Aggiunge un salvataggio sulla linea al 94' alla lunga collezione di interventi determinanti.

Cella 6,5 - Prova molto generosa, per 80 minuti vince il duello con Biasci e contiene molto bene sia Lescano, sia Crespi.

Bani 6 - Nel complesso tutta la difesa del Mantova ha offerto una prova convincente. Dal 75' Mantovani sv.

Paoletti 6 - Esce per infortunio, stava facendo molto bene. Dal 29' Majer 5,5 - Buon inizio, con una grande giocata tra due avversari e baricentro sempre alto. Nella ripresa soffre.

Artioli 6 - Per intraprendenza e spirito battagliero sarebbe da 8, lui che non è al 100% ma che si sacrifica per la causa in un momento delicato. A volte poco lucido al momento dell'ultima giocata, ma la prova è sufficiente.

Trimboli 6,5 - Canta e porta la croce, è l'anima di un centrocampo che ritrova organizzazioni e geometrie. Molto bello il duello con Palmiero.

Bragantini 6 - Non gioca male, anzi è lui a creare superiorità numerica sulla fascia e a sfornare qualche cross interessante. Dal 45' Marras 5,5 - Non un brutto impatto, ma un erroraccio in disimpegno poteva costare caro senza l'ennesimo miracolo di Castellini.

Bonfanti 5,5 - Il giocatore non si discute, ma nel complesso possiamo dire che Simic lo abbia contenuto molto bene vincendo uno dei duelli più interessanti di giornata. Dal 65' Mancuso 5 - Entra nel momento peggiore per la sua squadra e si vede pochissimo.

Caprini 6 - Per un'ora conferma di essere un giocatore interessante, solo Iannarilli gli nega la gioia del gol. Cala nella ripresa.

Davide Possanzini 6 - Le voci sull'esonero non lo destabilizzano, lui che a Mantova ha scritto la storia e che lascia in eredità una prestazione ottima per 70 minuti ad una società chiamata a prendere una decisione delicata durante la sosta.

Articoli correlati
Avellino, Biancolino: "Non si può vincere sempre, non si rumoreggi al primo errore"... Avellino, Biancolino: "Non si può vincere sempre, non si rumoreggi al primo errore"
Serie B, 7ª giornata - Pohjanpalo porta avanti il Palermo: dopo i primi 45' Spezia... Serie B, 7ª giornata - Pohjanpalo porta avanti il Palermo: dopo i primi 45' Spezia sotto di un gol
Serie B, 7ª giornata - Primo ko stagionale per il Frosinone. Vincono Bari e Monza... Serie B, 7ª giornata - Primo ko stagionale per il Frosinone. Vincono Bari e Monza
Altre notizie Serie B
Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico... SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi... Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica" Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno... Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi
Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni... Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni
Avellino, Biancolino: "Non si può vincere sempre, non si rumoreggi al primo errore"... Avellino, Biancolino: "Non si può vincere sempre, non si rumoreggi al primo errore"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
5 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fuorigioco di Lautaro sul gol di Dimarco? Marelli: "Ecco perché non è stato annullato"
Immagine news Serie A n.2 Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Immagine news Serie A n.4 Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Immagine news Serie A n.5 Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Joronen e Pohjanpalo protagonisti, Soleri non incide
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso