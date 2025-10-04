Spezia-Palermo, le formazioni ufficiali: a Pohjanpalo risponde il tandem Lapadula-Soleri
Con la giornata odierna, si è alzato ufficialmente il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Dopo le quattro gare che hanno preso il via alle 15:00, alle ore 17:15 prenderà il via il match del 'Picco' tra Spezia e Palermo, che vede Lapadula ancora in avanti con Soleri per quel che riguarda la formazione bianconera. Pohjanpalo, invece, è il terminale offensivo della formazione guidata da mister Inzaghi.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Vignali, Cassata, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Soleri. All.: D'Angelo
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Veroli; Pierozzi, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 0-1
50' Bortolussi
Monza-Catanzaro 1-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2