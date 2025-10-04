Serie A, la classifica aggiornata: Lazio incagliata, balzo salvezza del Lecce
Si chiudono altre due gare della sesta giornata di Serie A, dopo il successo del Sassuolo di ieri sera contro il Verona al Bentegodi. Il Lecce sbanca il Tardini superando il Parma 0-1 con il gol di Sottil, mentre la Lazio pareggia 3-3 una gara pazza con il Torino di Baroni. La squadra di Di Francesco ottiene tre punti che pesano tanto e fanno respirare i giallorossi, mentre il Parma rimane fermo a quota 5 punti. Dall'altro lato, la Lazio di Sarri rimane incagliata a 7 lunghezze, con il Torino che sorride a metà, smuovendo quantomeno la propria classifica.
La classifica aggiornata di Serie A
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)