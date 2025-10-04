Serie B, 7ª giornata - Dopo 45', in vantaggio solo il Venezia. Dagli altri campo, tre pareggi
Con il pomeriggio odierno, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, domani.
Intanto, il sabato cadetto ha preso il via alle ore 15:00, con i primi quattro match che hanno mandato da poco in archivio i primi tempi: occhi puntati su Monza e Mantova, le cui panchine sono a rischio, esattamente come quella del Bari, ma tutte e tre le formazioni stanno pareggiando i rispettivi match, con i brianzoli che si sono però a dover rincorrere l'avversario, un Catanzaro a caccia della prima vittoria stagionale. Sembra riuscire nel colpaccio il Venezia, che dopo i primi 45' di gioco sta mettendo sotto di due reti un finora imbattuto Frosinone.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 0-0
Monza-Catanzaro 1-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M)
Venezia-Frosinone 2-0
3' Compagnon, 16' Yeboah
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2