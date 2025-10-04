Serie B, 7ª giornata - Dopo 45', in vantaggio solo il Venezia. Dagli altri campo, tre pareggi

Con il pomeriggio odierno, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, domani.

Intanto, il sabato cadetto ha preso il via alle ore 15:00, con i primi quattro match che hanno mandato da poco in archivio i primi tempi: occhi puntati su Monza e Mantova, le cui panchine sono a rischio, esattamente come quella del Bari, ma tutte e tre le formazioni stanno pareggiando i rispettivi match, con i brianzoli che si sono però a dover rincorrere l'avversario, un Catanzaro a caccia della prima vittoria stagionale. Sembra riuscire nel colpaccio il Venezia, che dopo i primi 45' di gioco sta mettendo sotto di due reti un finora imbattuto Frosinone.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 7ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 0-0

Monza-Catanzaro 1-1

5' Cissè (C), 38' Alvarez (M)

Venezia-Frosinone 2-0

3' Compagnon, 16' Yeboah

Sabato 4 ottobre

Ore 17:15 - Spezia-Palermo

Ore 19:30 - Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia

Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli

Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara

Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena

CLASSIFICA

Frosinone 14

Modena 14

Palermo 12

Avellino 11

Cesena 11

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Venezia 9

Monza 8

Padova 8

Carrarese 7

Catanzaro 6

Reggiana 6

Virtus Entella 6

Empoli 6

Pescara 5

Bari 3

Spezia 3

Mantova 3

Sampdoria 2