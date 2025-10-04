Lumezzane, Troise: "Ci dobbiamo concentrare su noi stessi e sulla prossima partita"

L'allenatore del Lumezzane Emanuele Troise ha parlato del match contro la Giana Erminio: "E’ stata una settimana che ci ha permesso di lavorare a pieno regime e con dovuta attenzione sui recuperi andando poi su allenamenti più specifici. Quella di Giana è una trasferta difficile che dobbiamo approcciare con le nostre certezze, consapevoli che ancora dobbiamo migliorare. E’ una fase dove dobbiamo stringere un po’ i denti dal punto di vista degli infortuni in difesa e con calciatori che han speso tanto nelle tre partite.

Questa però è rosa di grandi potenzialità dove tutti possono dare il proprio contributo, finora alcuni calciatori sono stati utilizzati meno e in questa settimana li potuto vedere con più attenzione provando diverse cose, voglio tutti coinvolti. Nel campionato c’è grande equilibrio e i campionati si decidono verso marzo e aprile, è prematuro guardare la classifica ora, nel bene a fronte di vittorie così come nelle sconfitte. Noi ci dobbiamo concentrare su noi stessi e sulla prossima partita".