Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 8ª giornata - Dopo i primi 45' strapotere Ascoli e crisi Torres. Bene l'Atalanta U23

Serie C, 8ª giornata - Dopo i primi 45' strapotere Ascoli e crisi Torres. Bene l'Atalanta U23TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:22Serie C
di Claudia Marrone

Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.

Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i 6 match in campo che hanno da poco mandato in archivio i propri primi tempi. Nel Girone A può intanto gioire il Lumezzane, mentre nel C l'Atalanta U23 sembra essere sulla giusta via davanti a un inerme Foggia. Guardando invece al Girone B, crisi nera per la Torres, che al pronti via subisce gol ma chiude la gara contro la Samb sul doppio svantaggio, mentre la Ternana è brava ad acciuffare il pareggio; strapotere Ascoli, marchigiani in vantaggio con due gol.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 0-1
19' Rolando
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Renate-Cittadella
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 14, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona 9, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio 6, Lumezzane 6, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Ascoli-Bra 2-0
33' Rizzo Pinna, 45'+1 Gori
Ternana-Pineto 1-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T)
Torres-Sambenedettese 0-1
1' Eusepi, 42' Konate
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela

Classifica - Arezzo 21*, Ravenna 18, Ascoli 17, Gubbio 12, Pianese 12*, Sambenedettese 11, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Livorno 7*, Pontedera 7, Bra 5, Torres 5, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Atalanta U23-Foggia 1-0
40' [rig.] Cortinovis
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Crotone-Picerno
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza
Già giocate
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Latina 11*, Casertana 11, Crotone 11, Potenza 11, Monopoli 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 6, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Trapani 4, Atalanta U23 4, Siracusa 3
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Investimenti importanti per i giovani, il Real gongola: il valore di mercato è già... Investimenti importanti per i giovani, il Real gongola: il valore di mercato è già cresciuto
Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"... Tudor: "Non vedo particolari differenze tra Juve e Milan, ma loro partono avvantaggiati"
Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter
Altre notizie Serie C
Serie C, i risultati delle 17:30: Crotone a valanga sul Picerno, pari spettacolo... Serie C, i risultati delle 17:30: Crotone a valanga sul Picerno, pari spettacolo a Lecco
Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso... Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo... Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout... Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i... La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il... Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto... Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Serie C, 8ª giornata - Dopo i primi 45' strapotere Ascoli e crisi Torres. Bene l'Atalanta... Serie C, 8ª giornata - Dopo i primi 45' strapotere Ascoli e crisi Torres. Bene l'Atalanta U23
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
5 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fuorigioco di Lautaro sul gol di Dimarco? Marelli: "Ecco perché non è stato annullato"
Immagine news Serie A n.2 Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Immagine news Serie A n.4 Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Immagine news Serie A n.5 Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Joronen e Pohjanpalo protagonisti, Soleri non incide
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso