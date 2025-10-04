Serie C, 8ª giornata - Dopo i primi 45' strapotere Ascoli e crisi Torres. Bene l'Atalanta U23

Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.

Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i 6 match in campo che hanno da poco mandato in archivio i propri primi tempi. Nel Girone A può intanto gioire il Lumezzane, mentre nel C l'Atalanta U23 sembra essere sulla giusta via davanti a un inerme Foggia. Guardando invece al Girone B, crisi nera per la Torres, che al pronti via subisce gol ma chiude la gara contro la Samb sul doppio svantaggio, mentre la Ternana è brava ad acciuffare il pareggio; strapotere Ascoli, marchigiani in vantaggio con due gol.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 0-1

19' Rolando

Sabato 4 ottobre

Ore 17:30 - Renate-Cittadella

Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Novara-Triestina

Ore 14:30 - Pro Patria-Trento

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 14, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona 9, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio 6, Lumezzane 6, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Ascoli-Bra 2-0

33' Rizzo Pinna, 45'+1 Gori

Ternana-Pineto 1-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T)

Torres-Sambenedettese 0-1

1' Eusepi, 42' Konate

Sabato 4 ottobre

Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna

Ore 17:30 - Carpi-Perugia

Ore 17:30 - Forlì-Guidonia

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Classifica - Arezzo 21*, Ravenna 18, Ascoli 17, Gubbio 12, Pianese 12*, Sambenedettese 11, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Livorno 7*, Pontedera 7, Bra 5, Torres 5, Perugia 3, Rimini -4*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Atalanta U23-Foggia 1-0

40' [rig.] Cortinovis

Sabato 4 ottobre

Ore 17:30 - Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14:30 - Casertana-Casarano

Ore 14:30 - Catania-Siracusa

Ore 14:30 - Salernitana-Cavese

Ore 14:30 - Trapani-Giugliano

Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza

Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Latina 11*, Casertana 11, Crotone 11, Potenza 11, Monopoli 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 6, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Trapani 4, Atalanta U23 4, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti