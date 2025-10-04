Serie C, 8ª giornata - Dopo i primi 45' strapotere Ascoli e crisi Torres. Bene l'Atalanta U23
Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.
Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i 6 match in campo che hanno da poco mandato in archivio i propri primi tempi. Nel Girone A può intanto gioire il Lumezzane, mentre nel C l'Atalanta U23 sembra essere sulla giusta via davanti a un inerme Foggia. Guardando invece al Girone B, crisi nera per la Torres, che al pronti via subisce gol ma chiude la gara contro la Samb sul doppio svantaggio, mentre la Ternana è brava ad acciuffare il pareggio; strapotere Ascoli, marchigiani in vantaggio con due gol.
Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:
SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 0-1
19' Rolando
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Renate-Cittadella
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 14, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona 9, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio 6, Lumezzane 6, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Ascoli-Bra 2-0
33' Rizzo Pinna, 45'+1 Gori
Ternana-Pineto 1-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T)
Torres-Sambenedettese 0-1
1' Eusepi, 42' Konate
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Classifica - Arezzo 21*, Ravenna 18, Ascoli 17, Gubbio 12, Pianese 12*, Sambenedettese 11, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Livorno 7*, Pontedera 7, Bra 5, Torres 5, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Atalanta U23-Foggia 1-0
40' [rig.] Cortinovis
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Crotone-Picerno
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza
Già giocate
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban
Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Latina 11*, Casertana 11, Crotone 11, Potenza 11, Monopoli 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 6, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Trapani 4, Atalanta U23 4, Siracusa 3
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti