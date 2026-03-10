Serie A, la Flop 11 dopo 28 giornate: Morata davanti. Lo spagnolo è ancora a zero reti

Qualche novità nella Flop 11 di Serie A dopo 28 giornate. Compare in formazione l'udinese Ehizibue, così come Alvaro Morata. Lo spagnolo è ancora fermo a zero reti in questo campionato. Questo il nostro 4-3-1-2:

Maduka Okoye - (Udinese) 5.83

Kingsley Ehizibue - (Udinese) 5.73

Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.70

Honest Ahanor - (Atalanta) 5.67

Valentino Lazaro - (Torino) 5.66

Simon Sohm - (Bologna) 5.47

Cher Ndour - (Fiorentina) 5.58

Razvan Marin - (Pisa) 5.68

Teun Koopmeiners - (Juventus) 5.67

Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.38

Alvaro Morata - (Como) 5.60

SERIE A - 28ª GIORNATA



Napoli - Torino 2-1

7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei

Cagliari - Como 1-2

14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha

Atalanta - Udinese 2-2

40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis

Juventus - Pisa 4-0

54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga

Lecce - Cremonese 2-1

22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli

Bologna - Hellas Verona 1-2

49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie

Fiorentina - Parma 0-0

Genoa - Roma 2-1

52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha

Milan - Inter 1-0

35' Estupinan

Lazio - Sassuolo 2-1

2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic

CLASSIFICA

1. Inter 67

2. Milan 60

3. Napoli 56

4. Como 51

5. Roma 51

6. Juventus 50

7. Atalanta 46

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 30

14. Cagliari 30

15. Torino 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

PROSSIMO TURNO

Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)

Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)

Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)