Solo Italiano meglio di Tudor, Gasp in fondo: gli allenatori che incidono di più con i cambi
Una delle abilità richieste a un allenatore è anche quella di saper leggere e cambiare le partite in corsa. Molto spesso le gare vengono indirizzate in un senso, ma non è detto che poi non possano prendere una direzione diversa. Trasnfermarkt.it, sito online che raccoglie dati e statistiche sul calcio, ha analizzato chi in Serie A ha inciso maggiormente con le sostituzioni e al momento in testa c'è Vincenzo Italiano del Bologna, davanti a Igor Tudor, esonerato nelle scorse settimane dalla Juventus, e Fabio Pisacane del Cagliari. Sesto posto per Cristian Chivu, dodicesimo per Massimiliano Allegri e addirittura diciannovesimo per Gian Piero Gasperini.
Di seguito la classifica completa:
1. Vincenzo Italiano (Bologna) - 2 gol e 5 assist da 55 cambi in 11 partite.
2. Igor Tudor (Juventus) - 4 gol e 2 assist da 38 cambi in 8 partite.
3. Fabio Pisacane (Cagliari) - 2 gol e 4 assist da 55 cambi in 11 partite.
4. Eusebio Di Francesco (Lecce) - 3 gol e 2 assist da 52 cambi in 11 partite.
5. Davide Nicola (Cremonese) - 2 gol e 3 assist da 50 cambi in 11 partite.
6. Fabio Grosso (Sassuolo) - 3 gol e 2 assist da 54 cambi in 11 partite.
6. Cristian Chivu (Inter) - 2 gol e 3 assist da 54 cambi in 11 partite.
8. Alberto Gilardino (Pisa) - 2 gol e 2 assist da 52 cambi in 11 partite.
9. Marco Baroni (Torino) - 1 gol e 3 assist da 55 cambi in 11 partite.
10. Antonio Conte (Napoli) - 1 gol e 3 assist da 53 cambi in 11 partite.
11. Cesc Fabregas (Como) - 2 gol e 1 assist da 54 cambi in 11 partite.
12. Massimiliano Allegri (Milan) - 2 gol da 39 cambi in 11 partite.
13. Patrick Vieira (Genoa) - 1 gol e 1 assist da 42 cambi in 9 partite.
14. Ivan Juric (Atalanta) - 1 gol e 1 assist da 49 cambi in 11 partite.
14. Carlos Cuesta (Parma) - 1 gol e 1 assist da 49 cambi in 11 partite.
16. Maurizio Sarri (Lazio) - 1 gol e 1 assist da 53 cambi in 11 partite.
16. Kosta Runjaic (Udinese) - 1 gol e 1 assist da 53 cambi in 11 partite.
18. Stefano Pioli (Fiorentina) - 1 gol da 47 cambi in 10 partite.
19. Gian Piero Gasperini (Roma) - 1 gol da 54 cambi in 11 partite.
20. Massimo Brambilla (Juventus) - 0 gol da 3 cambi in 1 partite.
20. Daniele De Rossi (Genoa) - 0 gol da 3 cambi in 1 partite.
22. Paolo Vanoli (Fiorentina) - 0 gol da 5 cambi in 1 partite.
22. Roberto Murgita (Genoa) - 0 gol da 5 cambi in 1 partite.
24. Luciano Spalletti (Juventus) - 0 gol da 10 cambi in 2 partite.
25. Paolo Zanetti (Hellas Verona) - 0 gol da 52 cambi in 11 partite.
