Sono un monologo Atalanta i primi 45 minuti con il Torino: in gol De Ketelaere dopo 4 mesi

È stato un monologo della Dea in questo primo tempo terminato per 1-0 tra Atalanta e Torino, valido per la 20ª giornata di campionato e in scena alla New Balance Arena di Bergamo.

Gli uomini di Raffaele Palladino ci mettono appena 12 minuti per sbloccare la gara con il tirarono al gol dopo 118 giorni di Charles De Ketelaere. L’attaccante belga si attacca bene il primo palo in occasione di corner pennellato dentro da Bernasconi, svetta di testa anticipando tutti e batte con precisione Paleari.

La rete, non scuote il Torino, con l’Atalanta che continua a fare la partita sfruttando soprattutto la brillantezza di Nicola Zalewski. Proprio dai piedi del calciatore italopolacco nascono due azioni con cui i nerazzurri sfiorano il pareggio: al 26’ l’ex Inter mette nel mezzo una punizione che trova la testa di Krstovic, il quale però non riesce ad angolare e trova il bloccaggio sicuro di Paleari; al 35’ azione bellissima dei padroni di casa, con Ederson che imbuca verso la porta proprio Zalewski, il quale manca di precisione e calcia troppo centrale.

L’unica nota stonata di un primo tempo pressoché perfetto, per Raffaele Palladino, è l’infortunio subito nel finale da Djimsiti. Il difensore albanese si è accasciato subito dopo aver calciato in porta, toccandosi il flessore della coscia sinistra, ed è uscito molto dolorante e in lacrime al posto di Hien.