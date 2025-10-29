Roma, Gasperini: "Bailey era in difficoltà. Distorsione per Ferguson"

Nel post partita di Roma-Parma è intervenuto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ai microfoni di Dazn.

L'ANALISI DEL MATCH - "Nel primo tempo abbiamo faticato per merito del Parma, ma anche per demerito nostro. Quando ci siamo messi a posto abbiamo condotto la gara, abbiamo concesso poco e abbiamo vinto".

FERGUSON - "Evan ha avuto un problema alla caviglia, una distorsione. La caviglia era già dolente nelle ultime settimane e non riusciva più a stare in campo. Lo valuteremo nelle prossime ore".

BAILEY - "Era in difficoltà, arriva da un lungo infortunio. Oggi è tornato in campo dopo aver giocato contro il Sassuolo e per non correre rischi l'ho tolto, non aveva la condizione migliore".

IL MATCH CON IL MILAN - Non ci pensiamo, se vinciamo siamo primi, ce la giocheremo.

IL GOL DI SOULÉ - "Sicuramente non è stato un episodio a favore. Si crea confusione su queste situazioni e chiediamo che si faccia chiarezza".

HERMOSO - "Fin dal primo giorno in ritiro ha avuto un impatto positivo sia con la squadra che con me, poi ha giocato nell'Atletico Madrid ad altissimi livelli per tanti anni. È una fortuna averlo in squadra".

DOVBYK - "Ve l'ho detto che stava crescendo. Se non avesse sbagliato quelli facili, avrebbe già diversi gol. Quello di oggi è un bel gol, noi ci lavoriamo e gli diamo fiducia. Sono contento di tutti i ragazzi, nessuno escluso".