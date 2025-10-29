Soulé modalità terminator: vuole la doppia cifra con la Roma. E il Parma è un amuleto

Tre gol e 2 assist fino a questo momento, eppure la trasformazione di Mati Soulé alla Roma è appena cominciata. Gian Piero Gasperini, suo allenatore in giallorosso, intende plasmarlo a immagine e somiglianza del suo gioco, nel frattempo l'esterno offensivo argentino ha già dimostrato a lui e ai tifosi di poter fare affidamento sul suo conto.

Le statistiche racimolate fino a questo momento, nel giorno della nona giornata di Serie A (non ancora disputata), dimostrano che l'ex Juve è tra i migliori attaccanti della Serie A per passaggi chiave (14), passaggi riusciti (84,6%), dribbling tentati e riusciti (22-9), cross ultimati (9) e palloni intercettati (4). Ma questa stagione Soulé vuole stracciare lo score personale della scorsa stagione (5 reti e altrettanti assist) per portarsi in doppia cifra.

E quale miglior occasione se non contro il Parma? Ben 255 giorni fa l'argentino segnò un golazo che portò alla Roma il primo successo esterno della stagione 2024/25 con Ranieri in panchina, mostrando da quel momento in avanti sprazzi di unicità, che hanno contribuito al cammino glorioso dei giallorossi fino alla fine. Insomma, i ducali gli portano fortuna. E magari oggi all'Olimpico potrebbe tornare a sbloccarsi e a fare la differenza dopo 2 partite a secco (Inter e Sassuolo).