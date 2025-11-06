Il primo gol europeo di Soulé vale il vantaggio in Scozia: Rangers-Roma 0-1 al 13'
TUTTO mercato WEB
La Roma passa in vantaggio in Scozia dopo 13 minuti grazie alla rete di Matias Soulé. Sugli sviluppi del corner calciato da Pellegrini, la spizza verso il secondo palo Cristante per il tap-in vincente del trequartista argentino, di testa, al suo primo gol in Europa. Rangers sotto 1-0 in casa.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Rangers-Roma a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile