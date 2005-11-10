Spalletti e Amorim a rischio? Rinnovi per Milan, Lazio e Cagliari: le top news delle 13

La sconfitta per 2-0 contro il Genoa ha riaperto la crisi della Juventus e rimesso al centro delle discussioni Luciano Spalletti. I bianconeri non hanno dato seguito alla vittoria di Lecce e le parole di McKennie nel post-partita hanno alimentato i dubbi sulla compattezza dello spogliatoio: "È inutile parlare nello spogliatoio, parlare di tattica, se poi in campo non mettiamo energia". La posizione dell'allenatore è tornata così in bilico e la sfida di domenica contro il Napoli rischia di avere un peso enorme sul suo futuro. Sullo sfondo torna anche il nome di Antonio Conte, anche se un eventuale ritorno presenterebbe diverse incognite: una rosa con lacune evidenti, poche risorse per intervenire a gennaio e il rischio di compromettere il rapporto speciale costruito con l'ambiente bianconero. Nel mirino finisce anche la gestione di Giovanni Carnevali, chiamato a prendere una posizione chiara prima della prossima sosta.

Milan, il derby cambia significato. Lazio, rinnovo pronto per Floriani Mussolini

Momento delicato anche per il Milan. Prima del pesante 4-2 incassato contro il Bologna, il derby avrebbe potuto rappresentare una grande occasione nella corsa Scudetto; adesso la sfida contro l'Inter assume soprattutto il significato di un esame per Ruben Amorim. I rossoneri hanno 18 punti, sette in meno di Inter e Lazio, e i continui blackout stanno pesando sul giudizio relativo al tecnico portoghese. Non risulta un ultimatum societario, ma un'altra sconfitta renderebbe inevitabilmente ancora più delicata la sua posizione. Ma è giornata anche di rinnovi, in particolore quello di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è atteso oggi nella sede rossonera per mettere la firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031. L’intesa è stata raggiunta e restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Un’operazione con cui il Milan blinda uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim, riconoscendogli anche un adeguamento dell’ingaggio: il nuovo stipendio sarà di 6,5 milioni di euro a stagione. Intanto la Lazio prepara il rinnovo di Romano Floriani Mussolini: accordo fino al 2030 e ingaggio destinato a passare da 150mila a circa 600mila euro. Il giovane era vicino all'Empoli in estate, prima che Gattuso ne bloccasse la cessione e gli concedesse spazio in prima squadra. Il Cagliari, invece, ha ufficializzato il prolungamento di Paul Mendy fino al 2032.

FIGC, Galliani sfida Malagò. Il Napoli osserva Varela per l'attacco

Si prepara una sfida anche per la presidenza della FIGC. Assocalciatori e Assoallenatori, che insieme rappresentano il 30% dei voti assembleari, sono pronte a formalizzare la candidatura di Adriano Galliani dopo aver sostenuto Giovanni Malagò nell'ultima elezione. Malagò, però, avrebbe raggiunto le 11 firme necessarie per ottenere l'appoggio della Serie A, componente che vale il 18%. Decisive potrebbero diventare LND, Serie C e Serie B, che complessivamente rappresentano il 52% dell'assemblea. Sul mercato, infine, attenzione a Gustavo Varela: l'attaccante del Monza è il nuovo capocannoniere solitario della Serie A in attesa del Frosinone e ha attirato anche il Napoli, che lo considera un possibile profilo da affiancare a Hojlund. I suoi numeri - 10 gol in nove presenze - fanno però inevitabilmente lievitare una valutazione partita dai soli 2,5 milioni investiti dal Monza in estate.