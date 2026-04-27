Spalletti e il caos arbitri: "Ora serve fare meno commenti inutili possibili. E il mio lo sarebbe"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato brevemente anche del caos arbitri e dell'autosospensione del designatore Gianluca Rocchi:

Da dentro avevate la sensazione che ci fosse qualche problema nel mondo arbitrale?

"Per me diventa difficile parlare di questo. Io nella mia professione a volte credevo di sapere tutto, io cerco sempre di stare bene con i calciatori per esempio... In Nazionale però non mi è riuscito. Da fuori poteva sembrare ci fosse qualche episodio contrastante come c'è stato, ma se vogliamo bene al calcio ora bisogna aspettare e fare meno commenti inutili possibile. E il mio sarebbe un commento inutile, quindi preferisco non darlo".