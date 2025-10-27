TMW News Juve, la crisi e l’esonero di Tudor. Il solito caos arbitrale

Nel corso del TMW News occhi puntati sul campionato ma in particolare sulla decisione della Juventus di esonerare Igor Tudor dopo il ko di ieri sera contro la Lazio, il terzo in una settimana per i bianconeri. Dunque per la partita contro l'Udinese in panchina ci sarà Brambilla, finora alla guida della Under23. Poi è attesa la scelta del tecnico che dovrà rilanciare la Juventus. Ne parliamo con Luigi Garzya con cui cu soffermiamo su tutti temi dell'ottava giornata di serie A.

La Roma torna in testa

La vittoria contro il Sassuolo ha riportato la Roma in testa alla classifica insieme al Napoli. "Sono soddisfatto della posizione in classifica e della gara vinta contro la squadra di Grosso. Il Sassuolo sta facendo molto bene e dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, è arrivata un'ottima partita. La risposta della squadra c'è stata. Ora - dice Gasperini - la priorità assoluta è tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Giochiamo in uno stadio sempre pieno con tanta passione alle spalle, non tutte le partite sono state negative come ad esempio con l'Inter però quella di giovedì era una partita da non perdere. Abbiamo recuperato e mercoledì rigiochiamo all'Olimpico: in casa abbiamo delle caratteristiche di picchiare contro il muro e poi prendiamo gol".

