Malagò diretto: "San Siro demolito? Vi scongiuro, fate un viaggio a Madrid e al Bernabeu"

Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Perciò lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti verranno vendute ai due club meneghini per 197 milioni di euro, dove sarà realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà abbattuto. In attesa del rogito, l'inizio dei lavori del nuovo stadio dovrebbe cadere nel 2027, così da renderlo operativo entro il 2031 (ovvero alla vigilia degli Europei 2032).

"Nuovo San Siro? Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto". Parola di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del CONI, intervenuto in video-collegamento all'evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, 'Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi'.

Malagò ha parlato del futuro di San Siro: "Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti…". Chiosando: "Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po'", le parole riprese da Sport Mediaset.