Inter, c'è Bernardo Silva nel mirino. Il 31enne alzerebbe ancora la qualità in mezzo

L'Inter, scrive oggi L'Interista, ha in mente l'inserimento in rosa di un giocatore per reparto, che abbia esperienza a livello internazionale e che possa dunque garantire subito un salto di qualità della squadra. In difesa, dopo l'arrivo di Akanji, per affiancare Bastoni e sostituire Acerbi, i candidati sono due svincolati, Upamecano, difensore del Bayern Monaco e Konatè del Liverpool. In attacco il quartetto attuale sembra molto ben affiatato, quindi i nerazzurri si starebbero concentrando sul centrocampista.

Secondo i colleghi nerazzurri, il club starebbe pensando al gioiello del City Bernardo Silva per tenere alta l'asticella in mezzo al campo e lasciare che i giovani crescano ancora. Il portoghese 31 anni, 105 presenze in nazionale portoghese e da 8 stagioni in Inghilterra, sembrerebbe l'uomo che i dirigenti avrebbero puntato per la prossima stagione.

L'obiettivo di svecchiare la squadra per aprire un nuovo ciclo è sempre stato un pensiero cardine dall'arrivo di Oaktree: il portoghese è un classe 94 e con l'armeno Henrikh Mkhitaryan, classe 1989, ci sono quasi 5 anni di differenza. Proprietà e dirigenza non hanno cambiato i loro piani, ma per sostituire un "top" servirà un giocatore di alto livello, anche se arrivare ad un campione di questo calibro sarà molto complicato.