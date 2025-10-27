Tacchinardi onesto: "Con la Lazio gara indegna. Tudor via? Spiace, ma la Juve ha fatto bene"

"Mai avrei pensato ad una Juventus in caduta libera così come con la Lazio". L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ora opinionista di 'Pressing' per Sport Mediaset, ha preso parola per commentare la debacle di misura subita dai bianconeri ieri all'Olimpico contro i biancocelesti. E anche per analizzare l'esonero scottante di Igor Tudor da parte del club bianconero.

"Avevo già avuto dei sentori con il Real Madrid, le cose non andavano bene. Però con la Lazio ha fatto una partita indegna", la dura opinione espressa da Tacchinardi. "Mi metto nei panni della società, doveva provare a dare una scossa. Più che una scossa, c'è un elettroshock da dare a questi giocatori. Con la Lazio una squadra senza spirito, senza fame, senza cattiveria, senza orgoglio, senza responsabilità e senza personalità".

Chi paga? Semplice per l'ex calciatore bianconero: "Non puoi cambiare 30 giocatori, ma deve cambiare allenatore. Mi dispiace per Igor, è un amico e so che ci teneva ad allenare la Juve. So che ha provato di tutto per poter cambiare le difficoltà che stava incontrando. Purtroppo è andata così, penso che la società abbia fatto bene a dare una sterzata e una scossa alla squadra".

Salvo poi mandare un messaggio al gruppo bianconero: "Non so chi arriverà come allenatore, ma si dovrà prendere delle responsabilità. I giocatori sono spalle al muro, devono capire la maglia che indossano, che è pesante. C'è pressione, ma serve responsabilità. Bisogna tirare fuori sicuramente di più", la chiosa.