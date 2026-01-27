Spalletti replica a Conte, post social con l’intervista alla Rai: “Ci s’aveva davanti i migliori…”

Luciano Spalletti replica ad Antonio Conte, per ora soltanto via social. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico del Napoli ha parlato di mancanza di rispetto in riferimento alle dichiarazioni del collega che, dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus proprio sul Napoli, aveva fatto riferimento agli “ex campioni d’Italia”. Parole che non erano piaciute ai napoletani, ed evidentemente anche a Conte.

La precisazione corre su Instagram. Spalletti, attraverso il suo profilo ufficiale, ha infatti pubblicato uno spezzone di una delle tante interviste rilasciate nel post partita, in questo caso alla Rai, nella quale dice testualmente: “Stasera si può dire che s’è preso delle cose, perché davanti ci s’aveva i meglio di tutti, ci s’aveva i campioni d’Italia. Farlo con loro probabilmente ha più valore, però come si diceva prima domani riparte un’altra rumba. Devi toglierti i panni del vincente e metterti i panni di quello umile che va a raspare, così torni vincente”.

La replica, di fatto, è solo un chiarimento dello Spalletti-pensiero: la frase sugli “ex campioni d’Italia”, giudicata da Conte infelice, resta. Spalletti l’ha pronunciata in conferenza stampa. Che in altro contesto abbia usato la definizione corretta, e anche fatto i complimenti all’avversario, sta a dimostrare che non voleva mancare di rispetto a nessuno, tanto meno al suo passato: è stato solo un lapsus.