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Mauro: "Scudetto, non vedo margini per le inseguitrici. Si portino nel sale-Var nei campi"

Mauro: "Scudetto, non vedo margini per le inseguitrici. Si portino nel sale-Var nei campi"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 10:07Serie A
Andrea Piras

La sconfitta del Milan a Roma contro la Lazio ha frenato la rincorsa all'Inter capolista, che nel frattempo aveva pareggiato in casa contro l'Atalanta. E proprio sulla corsa scudetto, Massimo Mauro ha così parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L’Inter sta avanti 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue nn perdesse una sola occasione".

Nella gara di San Siro, e non solo, hanno fatto discutere diverse scelte arbitrali: "Chiunque ha subito qualche torto - ha proseguito l'ex centrocampista di Napoli e Juventus -. Chi ha redatto il cosiddetto protocollo deve essere un autentico genio. Basterebbe correggere gli errori del campo e invece si entra nel merito sull’intensità della spinta, del tocco. Su Frattesi era rigore. Per il futuro, si portino nel sale-Var nei campi. Mi viene da ridere che debbano stare tutti a Lissone".

Chiosa finale nuovamente sulla corsa scudetto con la squadra di Cristian Chivu che sembra essere indirizzata verso l'aritmetica vittoria del titolo: "Penso che all’Inter interessi vincere, non stravincere con anticipo. Otto punti sul Milan e 9 sul Napoli sono sufficienti".

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