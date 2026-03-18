Prima la Carrarese, poi l'Avellino: cinque giorni di fuoco per la Samp con due scontri diretti

Sarà un finale di settimana importante per la Sampdoria. Non decisivo ma determinante. La squadra di Attilio Lombardo, reduce dal buon punto ottenuto in casa sabato scorso contro la capolista Venezia, scenderà in campo alle 20 a Carrara per sfidare i toscani di Antonio Calabro. Uno scontro diretto che non va sbagliato in un campo che nell'attuale tecnico blucerchiata richiama l'unica sconfitta ricevuta nella precedente avventura in panchina insieme ad Alberico Evani l'anno scorso.

Una partita alla volta

E la gara di questa sera aprirà un mini-ciclo di fuoco che ci condurrà poi alla pausa per le Nazionali. Domenica infatti arriverà al "Ferraris" l'Avellino di Ballardini altra partita per cuori forti. Lombardo e i suoi ragazzi però avranno il compito di pensare una sfida alla volta e la gara del "Dei Marmi" può diventare un crocevia importante per provare a staccare le inseguitrici alla luce del pareggio fra Spezia ed Empoli oltre allo 0-0 della Reggiana in casa contro il Monza.

Le possibili scelte

Ancora qualche dubbio per il mister doriano che potrebbe, condizionale d'obbligo, confermare gran parte della squadra scesa in campo domenica a Marassi con l'eccezione di Ferrari al centro della difesa al posto di Hadzikadunic che non ha recuperato. Ballottaggio in attacco, dove si rivedono fra i convocati sia Pierini che Coda, con Brunori che potrebbe avere anche una giornata di riposo con Soleri che scalpita per una maglia da titolare.