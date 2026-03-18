Cremonese, mancano solo le firme per la svolta in panchina: c'è l'accordo con Giampaolo
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Si avvicina il ribaltone sulla panchina della Cremonese. L’esonero di Davide Nicola, anche se non ancora comunicato, sembra ormai deciso, con il ritorno di Marco Giampaolo in grigiorosso a distanza di undici anni.
Secondo quanto riferito da Sky, sono in definizione gli ultimi dettagli relativi al contratto dello stesso Giampaolo, reduce dall’esperienza con il Lecce. Intesa verbale per un accordo da un anno e mezzo, ora c’è da passare alle firme.
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