Capello: "Non credo che l'Inter possa perdere lo scudetto. Napoli tornato in grande forma"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto il punto sulla nostra Serie A partendo dalla situazione del Napoli di mister Antonio Conte: "Il Napoli è tornato in grande forma e ha recuperato diversi giocatori che gli daranno qualcosa in più d’ora in poi".

In vetta c'è l'Inter che però sembra aver rallentato: "Manca la rabbia e il gioco è molto lento: riesce a creare situazioni pericolose perché ha qualità, ma non si vede il ritmo, non ci sono né la velocità di palla né il giro palla che mostrava prima. Il centrocampo non ha la velocità di esecuzione necessaria per servire i giocatori davanti". Venendo alla formazione rossonera di Allegri è fuori da ogni dubbio come a Roma contro la Lazio sia "mancato Rabiot che gli dà forza e sprint, che porta palla e fa qualcosa di diverso. Il Milan è stato molto piatto e lento: di conseguenza, l’1-0".

La corsa per lo scudetto, secondo l'ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, è comunque chiusa: "Non credo che l’Inter possa perdere il campionato. La rimonta sembrava possibile in caso di rallentamento della capolista, ma se rallentano tutte e due…Il Milan, perdendo nell’ultima giornata, si è addirittura allontanato".