Napoli, i Chicago Fire ci riprovano: la MLS su Kevin De Bruyne, ma ADL non molla

Sirene dalla Major League Soccer per Kevin De Bruyne. Secondo quanto riferito da Il Mattino, i Chicago Fire sarebbero tornati a bussare alla porta del fantasista belga del Napoli. Non una novità: la franchigia dell’Illinois aveva già manifestato il proprio interesse la scorsa stagione, quando KdB era pronto a lasciare il Manchester City per trasferirsi in azzurro.

Non se ne fece nulla, ovviamente, complice l’idea di trasferirsi a Napoli e rimanere così nel grande calcio europeo. Possibile che lo schemi si replichi: il club di De Laurentiis non ha intenzione di privarsi di De Bruyne, che allo stesso tempo non avrebbe fretta di salutare la Serie A.

De Bruyne è legato al Napoli da un contratto fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno di contratto. In questa stagione, complice un lungo infortunio, ha giocato 13 partite considerando tutte le competizioni, con 4 gol e 2 assist all’attivo.