Latina, cosa succede se vince la Coppa Italia e va ai playout? Il regolamento

Il Latina vive una stagione dai due volti. Da una parte la storica finale di Coppa Italia Serie C contro il Potenza (questa sera il match d'andata), dall’altra il rischio di dover disputare i playout nel Girone C di Serie C per evitare la retrocessione.

Un paradosso solo apparente: vincere la coppa garantirebbe infatti il pass per la fase nazionale dei playoff promozione, ma la classifica in campionato potrebbe costringere i nerazzurri a giocarsi la permanenza in categoria.

Ma cosa accadrebbe in caso di doppio scenario, ovvero trionfo in Coppa Italia e contemporanea partecipazione ai playout?

Il regolamento della Lega Pro 2025/2026 stabilisce che in caso di doppio incastro, la priorità sarebbe la permanenza in Serie C: nessuna squadra può disputare contemporaneamente playoff e playout. In altre parole, il Latina perderebbe il diritto di partecipare ai playoff promozione, perché una squadra non può disputare contemporaneamente playoff e playout. Il club laziale sarebbe dunque tenuto a giocare regolarmente lo spareggio salvezza per mantenere la categoria.

E il posto nei playoff? In caso di vittoria nerazzurra ma classifica da playout, il pass per la fase nazionale verrebbe assegnato alla finalista perdente, cioè al Potenza, a condizione che anche i lucani non siano coinvolti nei playout o retrocessi direttamente.

Esiste anche un’ulteriore ipotesi: qualora pure la finalista sconfitta non potesse partecipare agli spareggi promozione, il posto verrebbe attribuito alla squadra meglio classificata nel Girone C che non sia già qualificata alla fase nazionale dei playoff.

Un intreccio regolamentare che rende ancora più delicato il finale di stagione del Latina: tra sogno promozione e rischio retrocessione, il destino passerà prima dal campo e poi, eventualmente, dalle pieghe del regolamento.